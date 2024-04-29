Билла Каталог Брошура Великден 02 Май – 08 Май 2024 и 25 Април – 01 Май 2024

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Краставици, произход България, 1 кг – цена 1,99 лв.; Чери домати, 1 кг – 3,99 лв.; Бълагрско агнешко месо предна четвърт, произход България, 1 кг – црна 18,99 лв.; Свинска плешка без кост, 1 кг – 6,99 лв.; Кашкавал от краве мляко БДС Маджаров, 800 гр – цена 18,99 лв.; Яйца от клетъчно отглеждани кокошки, размер М, 10 броя в опаковка – цена 3,49 лв.; Маслиново масло 20% Extra Virgin, 1 л – цена 10,99 лв.; Разтворима напитка Nescafe Classic 3in1 плик 20 броя, 330 гр – цена 5,79 лв.; Бонбониера Lindt Lindor, 200 гр – цена 7,99 лв.; Нектари Granini, 1 л – цена 2,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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