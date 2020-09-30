В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Участвай в томболата на Billa; Свински котлети, нарязани, 1 кг – цена 6,79 лв.; Печено Лудогорско пиле, 1 брой – цена 6,49 лв.; Банани, 1 кг – цена 1,49 лв.; Черни маслини Мамут, 101-110, 100 гр – цена 0,50 лв.; Мини франзела, 110 гр – цена 0,19 лв.; Краве сирене Lacrima БДС, 700 гр – цена 8,69 лв.; Необработено маслиново масло Monini, 1 л – цена 11,99 лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg



Билла Каталог Брошура 01 Октомври – 07 Октомври 2020



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Билла Каталог Billa и Партньори 07 Септември – 04 Октомври 2020



Билла Каталог Италия 21 Септември – 18 Октомври 2020



Билла Кампания Thomas & Schott Zwiesel