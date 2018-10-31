Билла Каталог Брошура 01 Ноември – 07 Ноември 2018

Публикувано в на 31 октомври 2018 admin

Намаление -25% на всички бисквити, чипс, ядки и напитки с марка Billa; Розови домати, 1 кг – цена 2.99 лв.; Прясно пиле, 1 кг – 3.69 лв.; Сьомга котлет пресен, 1 кг – 23.90 лв.; Свински котлети нарязани, 1 кг – 6.49 лв.; Пушен свински бут Чех, ч кг – 6.70 лв.; Маслини каламата блонд – 5.90 лв./кг; Необработено маслинова масло San Lazaro, 1 л – 12.99 лв.; Пчелен мед Букет Билла, 900 гр – цена 8,49 лв.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg


Билла Каталог Брошура 01 Ноември – 07 Ноември 2018


Билла Каталог Брошура Билла Карта 01 Ноември – 30Ноември 2018


Билла Каталог Вино и Мезета 11 Октомври – 07 Ноември 2018

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Искаш ли да спестиш пари?Получавай актуалните брошури и сравни цените

Още каталози от същата категория
Фантастико Каталог Брошура 01 Ноември – 07 Ноември 2018 Фантастико Каталог Брошура 01 Ноември – 07 Ноември 2018

В новата брошура-каталог на Фантастико ще откриеш: Баничка вита със сорене или сирене и спанак, 150 гр ...
Май Маркет Каталог Брошура 01 Ноември – 14 Ноември 2018 Май Маркет Каталог Брошура 01 Ноември – 14 Ноември 2018

В новата брошура-каталог на Май Маркет ще откриеш: Хляб Демеа, 400 гр, пълнозърнест със семена и закваска ...
Кауфланд Супер Промоция 01 Ноември – 04 Ноември 2018 Кауфланд Супер Промоция 01 Ноември – 04 Ноември 2018

От утре в Кауфланд можеш да си купиш нови приспособления за прекрасната ти прическа: Маша за коса, ...