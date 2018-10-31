Билла Каталог Брошура 01 Ноември – 07 Ноември 2018

Намаление -25% на всички бисквити, чипс, ядки и напитки с марка Billa; Розови домати, 1 кг – цена 2.99 лв.; Прясно пиле, 1 кг – 3.69 лв.; Сьомга котлет пресен, 1 кг – 23.90 лв.; Свински котлети нарязани, 1 кг – 6.49 лв.; Пушен свински бут Чех, ч кг – 6.70 лв.; Маслини каламата блонд – 5.90 лв./кг; Необработено маслинова масло San Lazaro, 1 л – 12.99 лв.; Пчелен мед Букет Билла, 900 гр – цена 8,49 лв.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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