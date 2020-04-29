Билла Каталог Брошура Гергьовден 30 Април – 06 Май 2020

Публикувано в на 29 април 2020 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Българско агнешко месо предна четвърт, 1 кг – цена 12,99 лв.; Българско печено пиле от топла витрина, 1 брой – цена 6,49 лв.; Мини франзела, 2×100 гр – цена 0,38 лв.; Пресни картофи, 1 кг – цена 2,49 лв.; Български розови домати, 1 кг – цена 2,99 лв.; Слънчогледово олио Роса, 1 л – цена 2,29 лв.; Ориз Балдо Билла, 1 кг – цена 2,29 лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура Гергьовден 30 Април – 06 Май 2020


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