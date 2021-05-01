Билла Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021 и Каталози 03 Май – 30 Май 2021

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Празнувай Великден с Билла; -20% Намаление на вода Велинград; -20% Намаление на всички артикули Nestea; Луканка Перелик, 180+30 гр – цена 2,99 лв.; -20% Намаление на Филе Елена КФМ; -15% Намаление на всички предварително пакетирани кренвирши и ТХК салами с марка Тандем и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg



Билла Каталог Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021



Билла Каталог Великден Магазин 101 (София, бул България 55) 29 Април – 05 Май 2021



Билла Каталог Великден 22 Април – 02 Май 2021



Билла Брошура Стара Загора, ул. Кап. Петко Войвода 20 29 Април – 05 Май 2021



Билла Каталог Италия 03 Май – 30 Май 2021



Билла Каталог BILLA и Партньори 03 Май – 30 Май 2021



Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Май – 31 Май 2021



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