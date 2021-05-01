Билла Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021 и Каталози 03 Май – 30 Май 2021

Публикувано в на 1 май 2021 admin

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Празнувай Великден с Билла; -20% Намаление на вода Велинград; -20% Намаление на всички артикули Nestea; Луканка Перелик, 180+30 гр – цена 2,99 лв.; -20% Намаление на Филе Елена КФМ; -15% Намаление на всички предварително пакетирани кренвирши и ТХК салами с марка Тандем и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021


Билла Каталог Великден Магазин 101 (София, бул България 55) 29 Април – 05 Май 2021


Билла Каталог Великден 22 Април – 02 Май 2021


Билла Брошура Стара Загора, ул. Кап. Петко Войвода 20 29 Април – 05 Май 2021


Билла Каталог Италия 03 Май – 30 Май 2021


Билла Каталог BILLA и Партньори 03 Май – 30 Май 2021


Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Май – 31 Май 2021

Билла Каталог Брошура 11 Март – 17 Март 2021 и 04 Март – 10 Март 2021
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Билла Каталог Брошура 14 Януари – 20 Януари 2021
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