В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Празнувай Великден с Билла; Краве масло Deutsche Markenbuter, 250 гр – цена 3,79 лв.; Традиционен козунак, 400 гр – цена 0,99 лв.; Българско агнешко месо предна четвърт, 1 кг – цена 13,99 лв.; Краставици Billa Градини, 1 кг – цена 1,69 лв.; Яйца, размер М, 10 броя в опаковка – цена 1,49 лв.; Купи Bosch с до -63% Отстъпка и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg



Билла Каталог Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021



Билла Каталог Великден Магазин 101 (София, бул България 55) 29 Април – 05 Май 2021



Билла Каталог Великден 22 Април – 02 Май 2021



Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Май – 31 Май 2021



Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Април – 30 Април 2021



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