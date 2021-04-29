Билла Каталог Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021

Публикувано в на 28 април 2021 admin

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Празнувай Великден с Билла; Краве масло Deutsche Markenbuter, 250 гр – цена 3,79 лв.; Традиционен козунак, 400 гр – цена 0,99 лв.; Българско агнешко месо предна четвърт, 1 кг – цена 13,99 лв.; Краставици Billa Градини, 1 кг – цена 1,69 лв.; Яйца, размер М, 10 броя в опаковка – цена 1,49 лв.; Купи Bosch с до -63% Отстъпка и много други.

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Билла Каталог Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021


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