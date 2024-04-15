Билла Каталог Брошура Великден 18 Април – 24 Април 2024 и 11 Април – 17 Април 2024

Публикувано в на 15 април 2024 admin

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Прясно пилешко филе Българска ферма, 650 г – цена 5,79 лв.; Кюфте от кълцано свинско месо от топлата витрина, 1 бр. – цена 0,89 лв.; Спанак BILLA градини, Градините в с. Черньово, 400 г – цена 2,49 лв.; Тракийска луканка Еко Мес, 230 г Цена за 1 бр. 6,49 лв. Цена за 2 бр. без отстъпка 12,98 лв. – цена 6,49 лв.; Кисело мляко 3,6% БДС Верея, 400 г – цена 1,29 лв.; Краставици, произход – България, за 1 кг – цена 2,49 лв.; Кашкавал от краве мляко
БДС Маджаров, 380 г – цена 8,99 лв.; Вафла Морени Mахх, 49 г – цена 0,69 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

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