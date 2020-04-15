В новия каталог-брошура на Билла ще откриете специални промоции за Великден: Традиционен козунак, 400 гр – цена 0,99 лв.; Яйца размер М, 10 броя в опаковка – цена 1,59 лв.; Краве масло Немско, 250 гр – цена 3,45 лв.; Българско агнешко месо, предна четвърт, 1 кг – 12,99 лв.; Краставици Billa градини, 1 кг – цена 1,99 лв.; Събирай стикери Animal Planet – Само в Billa и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура Великден 16 Април – 22 Април 2020



Билла Брошура София 16 Април – 22 Април 2020



Билла Каталог 16 Магазина 16 Април – 22 Април 2020



Билла Брошура Billa Card 01 Април – 30 Април 2020



Билла Лоялна Програма Kitchen Aid 09 Януари – 15 Април 2020



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Билла Великденски Каталог 16 Март – 19 Април 2020