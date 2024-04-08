Билла Каталог Брошура Великден 11 Април – 17 Април 2024 и 04 Април – 10 Април 2024

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Супер пиле XXL прясно + 2 бутчета Българска ферма, 1 кг – цена 4,99 лв.; Баничка със сирене Billa пекарна, 80 гр – цена 0,54 лв.; Пресен лук Billa градини, 1 връзка – цена 0,69 лв.; Печено кюфте или кебапче Българска ферма, 1 брой – цена 1,59 лв.; Кашкавал от краве мляко БДС Маджаров, 800 гр – цена 18,99 лв.; Домати розови, произход България, 1 кг – цена 3,99 лв.; Домашна едросмляна лютеница Дерони, 520 гр – цена 5,39 лв.; Разтворима напитка Nescafe 3in1, 10×16.5 гр – цена 2,89 лв.; Агнешко кюфте или кебапче Деком, 480 гр – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

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