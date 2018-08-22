Направи свой Билла магазин – За всеки 15 лв. покупка в Билла получаваш гратис опаковка с Билла части за сглобяване! И още: Мляно кафе Lavazza Srema e Gusto, 250 гр – цена 4,89 лв.; Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 4,99 лв.; Българско печено пиле, 1 брой – цена 5,99 лв.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура Билла Магазин 23 Август – 29 Август 2018



Билла Каталог Брошура Billa Карта 01 Август – 31 Август 2018