Билла Брошура 10 Юни – 16 Юни 2021 и Каталог ЕВРО 2020

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Супер предложения за Евро 2021! И още: Печено пилешко бутче Българска ферма, 1 брой – цена 1,69 лв.; Свинскои бут без кост Българска ферма, 1 кг – цена 6,49 лв.; Краве сирене Маджаров БДС, 800 гр – цена 8,79 лв.; Череши Billa градини, 1 кг – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Брошура 10 Юни – 16 Юни 2021

Билла Каталог Магазин 101 (София, бул България 55) 10 Юни – 16 Юни 2021

Билла Брошура Евро 2020 10 Юни – 11 Юли 2021

Билла Каталог Български Продукти 31 Май – 27 Юни 2021

Билла Летен Каталог Основен 31 Май – 27 Юни 2021

Билла Летен Каталог Конкретни Магазини 31 Май – 27 Юни 2021

Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Юни – 30 Юни 2021



Спечели спестената сума в Billa!



BOSCH Дом и градина