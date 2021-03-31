Билла Брошура 01 Април – 07 Април 2021 и Каталози Великден 2021

Публикувано в на 31 март 2021 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете – Посрещни пролетта с Билла: Свински врат с кост, 1 кг – цена 6,49 лв.; Печено кюфте или кебапче Българска ферма, 1 брой – цена 0,89 лв.; Краве сирене Маджаров БДС, 800 гр – цена 8,89 лв.; Бонбониера Lindt Lindor, 200 гр – цена 7,29 лв.; Краставици Billa Градини, 1 кг – цена 1,99 лв.; Луканка Добруджанска или Чардака Орехите, 100 гр – цена 2,29 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg


Билла Каталог Брошура 01 Април – 07 Април 2021


Билла Каталог Брошура (София бул. „България“ 55) 01 Април – 07 Април 2021


Билла Каталог Великден 22 Март – 02 Май 2021


Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Април – 30 Април 2021

Билла Каталог Брошура 11 Март – 17 Март 2021 и 04 Март – 10 Март 2021
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Билла Каталог Брошура 14 Януари – 20 Януари 2021
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