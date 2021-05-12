В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Охладено пиле Българска ферма, 1 кг – цена 3,79 лв.; Печено кюфте от топла витрина, 1 брой – цена 0,39 лв.; Розови домати Billa градини, 1 кг – цена 2,99 лв.; Боровинки Bon Via, 125 гр – цена 1,99 лв.; Свински врат без кост, 1 кг – цена 7,49 лв.; Пилешко долно бутче, 1 кг – цена 5,89 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Брошура Каталог 13 Май – 19 Май 2021

Билла Каталог Магазин 101 (София, бул България 55) 13 Май – 19 Май 2021

Билла Брошура Стара Загора, ул. Кап. Петко Войвода 13 Май – 19 Май 2021

Билла Брошура Плевен, ул. „Асен Халачев“ 2 13 Май – 19 Май 2021



Билла Каталог Италия 03 Май – 30 Май 2021



Билла Каталог BILLA и Партньори 03 Май – 30 Май 2021



Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Май – 31 Май 2021



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