Баухаус Каталог-Брошура 29 Януари – 25 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Bauhaus ще откриете: Душ комплект Camargue Florida Black Ръчен душ с два различни вида струя Превключвател за смяна на горен и ръчен душ – ценa 88,00 €; Гранитогрес Izida Castello Anthracite 60,6х60,6 см, антрацит Подходящ за вътрешно и външно полагане – цена 9,95 €; Смесител за умивалник Camargue Marbella Черен, мат Впечатляващ дизайн с изчистени линии Безстепенно регулиране на температурата – цена 105,00 €; Квадратна душ кабина Corniche Light Black Bifold 900 90х90х190 см, 5 мм термозакалено стъкло, черни профили, тип Хармоника Ъглово решение от две врати тип Хармоника – цена 289,00 € и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железарски изделия и електроинструменти, осветителни тела, плочки и санитарна керамика в новия каталог на Bauhaus.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Bauhaus тук.

Хипермаркет Bauhaus можете да намерите на адрес: гр. София, бул. История славянобългарска No 17 (бивша ул. 202).

За повече информация, моля посетете сайта на Bauhaus: www.bauhaus.bg

