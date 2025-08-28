В новия каталог-брошура на Bauhaus ще откриете: Мини багер Scheppach EXC815 Екскаватор, Работно тегло 563,5 кг, дълбочина на копаене 1200 мм – цена 9995,00 лв.; Бензинов дъмпер Scheppach DP 3000 Самосвал, 4,18 kW, до 300 кг, задвижване 4×4 Товароносимост до 300 кг – цена 2695,00 лв.; Картонена буква Glorex A, ДxШxВ 5,5x15x17,5 см Идеална за декорация – цена 5,70 лв.; Статив за рисуване Ро, 95х60х159 см, регулируема височина, дървен Стабилна конструкция – цена 79,95 лв.; LED декоративна настолна лампа Tweenlight Benny, 33х40 см, 6 W В красива подаръчна опаковка LED диоди с преливащ ефект С практичен ключ и адаптер С блещукащ ефект – цена 74,95 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железарски изделия и електроинструменти, осветителни тела, плочки и санитарна керамика в новия каталог на Bauhaus.

Хипермаркет Bauhaus можете да намерите на адрес: гр. София, бул. История славянобългарска No 17 (бивша ул. 202).

За повече информация, моля посетете сайта на Bauhaus: www.bauhaus.bg

Баухаус Каталог-Брошура 28 Август – 10 Септември 2025