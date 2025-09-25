Баухаус Каталог-Брошура 25 Септември – 08 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Баухаус ще откриете: Ъглова душ кабина Corniche Light Black Bifold, ДхШхВ 80x80x190 см, 5 мм термозакалено стъкло, черни профили, тип Хармоника – цена 535,00 лв. 273,54 €; Лира за баня Admiral Sevilla, 361 W, 50х78 см, черна Равномерно излъчване на топлина – цена 219,00 лв. 111,97 €; Душ комплект Camargue Florida Black, Черен мат, без смесител Ръчен душ с два различни вида струя Превключвател за смяна на горен и ръчен душ – цена 169,00 лв. 86,41 € и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железарски изделия и електроинструменти, осветителни тела, плочки и санитарна керамика в новия каталог на Bauhaus.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Bauhaus тук.

Хипермаркет Bauhaus можете да намерите на адрес: гр. София, бул. История славянобългарска No 17 (бивша ул. 202).

За повече информация, моля посетете сайта на Bauhaus: www.bauhaus.bg

