Баухаус Каталог-Брошура 16 Септември – 29 Септември 2021

В новата брошура-каталог на Баухаус ще откриете: Душ система Hansgrohe My Select E Showerpipe 240 – цена 949,00 лв.; Кухненски смесител със спирала Camargue Valencia – цена 189,00 лв.; Моноблок без ръб Cersanit Cersania II SimpleOn – цена 199,00 лв.; Електрически верижен трион Hurricane – цена 135,00 лв.; Електрически листосъбирач Hurricane – цена 75,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железарски изделия и електроинструменти, осветителни тела, плочки и санитарна керамика в новия каталог на Bauhaus.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Bauhaus тук.

Хипермаркет Bauhaus можете да намерите на адрес: гр. София, бул. История славянобългарска No 17 (бивша ул. 202).

За повече информация, моля посетете сайта на Bauhaus: www.bauhaus.bg