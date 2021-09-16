Баухаус Каталог-Брошура 16 Септември – 29 Септември 2021

Публикувано в на 16 септември 2021 admin

В новата брошура-каталог на Баухаус ще откриете: Душ система Hansgrohe My Select E Showerpipe 240 – цена 949,00 лв.; Кухненски смесител със спирала Camargue Valencia – цена 189,00 лв.; Моноблок без ръб Cersanit Cersania II SimpleOn – цена 199,00 лв.; Електрически верижен трион Hurricane – цена 135,00 лв.; Електрически листосъбирач Hurricane – цена 75,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железарски изделия и електроинструменти, осветителни тела, плочки и санитарна керамика в новия каталог на Bauhaus.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Bauhaus тук.

Хипермаркет Bauhaus можете да намерите на адрес: гр. София, бул. История славянобългарска No 17 (бивша ул. 202).

За повече информация, моля посетете сайта на Bauhaus: www.bauhaus.bg

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