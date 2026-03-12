В новия каталог брошура на Баухаус ще откриете: Градински стол SunFun Diana Бежов, полиестер, акация, сгъваем Изработен от сертифицирана акациева твърда дървесина Облицовка от полиестер Практично сгъваем Атрактивен дизайн Максимално натоварване 100 кг – цена 44,95 €; Декинг плочки с клик-система Акация, 30х30 см, 5 броя Изключително издръжливи и стабилни Лесно поставяне Висококачествено акациево дърво – цена 30,62 €; Бензинова коса REM Power BCEm 5220 1,45 kW, работна ширина с нож 25,5 см, с корда 44 см Мощен двутактов двигател Въздушно охлаждане Комфортен захват и контрол Включен самар, очила и бутилка за смесване на гориво – цена 139 €; Фотиния Red Robin В контейнер 2 литра Декоративен ефект през цялата година Предпочита слънчеви до полусенчести места Запазва листата си и през зимата Устойчива на повечето вредители и болести – цена 4,45 €; Корен Роза Различни сортове Първокласно облагородени рози Продължителен цъфтеж Подходящи за рязан цвят *Посочената цена е за 1 корен – цена 2,95 € и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железарски изделия и електроинструменти, осветителни тела, плочки и санитарна керамика в новия каталог на Bauhaus.

Баухаус Каталог-Брошура 12 Март – 25 Март 2026