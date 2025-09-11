В новия каталог и брошура на Bauhaus ще откриете: Огнище Buschbeck Ø60 см Изчистен дизайн За топли и уютни вечери на открито Идеален за градински партита – цена 159,00 лв.; Комплект акумулаторни машини Ryobi R18CK3-242 18 V, 1 батерия 2Ah, 1 батерия 4Ah Акумулаторен винтоверт Акумулаторен прободен трион Акумулаторна орбитална шлайфмашина – цена 375,00 лв.; Ръчна гипсова мазилка Knauf Rotband Haftputzgips, 30 кг Оптимален разход на материала Структурирана или гладка повърхност Равномерно втвърдяване – цена 23,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железарски изделия и електроинструменти, осветителни тела, плочки и санитарна керамика в новия каталог на Bauhaus.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Bauhaus тук.

Хипермаркет Bauhaus можете да намерите на адрес: гр. София, бул. История славянобългарска No 17 (бивша ул. 202).

За повече информация, моля посетете сайта на Bauhaus: www.bauhaus.bg

Баухаус Каталог-Брошура 11 Септември – 24 Септември 2025