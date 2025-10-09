Баухаус Каталог-Брошура 09 Октомври – 22 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Баухаус ще откриете: Електрически листосъбирач Hurricane HLS-I-300.1 3000 W, скорост на издухване 240 км/ч Лек и удобен Мощен електромотор 2 функции – събиране и издухване Раздробява листата 45-литров чувал за събиране – цена 89 лв.; Дизелов калорифер Herkules Подходящ за средни и големи пространства Компактни размери Голям резервоар Лесен за пренасяне и транспортиране С терморегулатор – цена 495 лв.; Керамична вентилаторна печка Voltomat Heating 2000 За помещения с площ до около 20 м² Максимална отоплителна маощност 2000 W – цена 55 лв.; Керамична вентилаторна печка Voltomat Heating 2000 – цена 55 лв.; Горивна камера за вграждане Victoria Бордо Проектирана съгласно норми по директива Ecodesign, за специално внимание на въздействието върху околната среда Уплътненията са изработени от специално стъклено влакно Огнеупорните плочи могат да бъдат лесно подменени – цена 1895 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железарски изделия и електроинструменти, осветителни тела, плочки и санитарна керамика в новия каталог на Bauhaus.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Bauhaus тук.

Хипермаркет Bauhaus можете да намерите на адрес: гр. София, бул. История славянобългарска No 17 (бивша ул. 202).

За повече информация, моля посетете сайта на Bauhaus: www.bauhaus.bg

