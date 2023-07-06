В новия каталог-брошура на магазини Баухаус ще откриете: Комплект SunFun Judith 4 части, канапе, два фотьойла и маса Стабилна алуминиева конструкция Устойчив на атмосферни влияния – цена 995 лв.; Надуваем падъл борд Greenmotion Stand Up L320 ДxШ 320х84 см, товароносимост 150 кг Противоплъзгащо покритие Дръжка за лесно носене – цена 499 лв.; Надуваем хидромасажен басейн Bestway Miami Air Jet – цена 895 лв. и много други.

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Хипермаркет Bauhaus можете да намерите на адрес: гр. София, бул. История славянобългарска No 17 (бивша ул. 202).

За повече информация, моля посетете сайта на Bauhaus: www.bauhaus.bg

Баухаус Каталог-Брошура 06 Юли – 19 Юли 2023

Баухаус Каталог Басейни до 30 Юни 2023

Баухаус Каталог Грилове до 30 Юни 2023