В новия каталог и брошура на Баухаус ще откриете: Ъглошлайф Ryobi RAG1010-125TA6 1010 W, диаметър на диска 125 мм Смяна на диска без инструменти Защита от случайно стартиране Най-висока скорост на шлифоване в своя клас: 12 000 об./мин Мощен 1010 W мотор с редуктор с висок въртящ момент Включени куфар и дискове – цена 175 лв.; Акумулаторен верижен трион Sparky TV 186Li 18 V, дължина на шината 15 см, 2х2Ah и зарядно устройство Безключово опъване на веригата – цена 115 лв.; Акустичен панел Fog Veno Орех 2400х600х20 мм, орех, дървен фурнир, MDF и филцова подложка Комбинация от скандинавски дизайн и добра акустика 15 ламели с MDF вложка, дървен фурнир 1 мм, върху филцова подложка 25 мм широки, 13 мм дебелина на ламелите – цена 129 лв.; Газов отоплител Kingstone Гъба 13 kW, височина 222 см, стомана Предназначен за външна употреба За топлина и уют в хладните вечери Защита с автоматично изключване Безстепенно регулиране Подходящ за заведения за хранене – цена 269 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железарски изделия и електроинструменти, осветителни тела, плочки и санитарна керамика в новия каталог на Bauhaus.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Bauhaus тук.

Хипермаркет Bauhaus можете да намерите на адрес: гр. София, бул. История славянобългарска No 17 (бивша ул. 202).

За повече информация, моля посетете сайта на Bauhaus: www.bauhaus.bg

Баухаус Каталог-Брошура 06 Ноември – 19 Ноември 2025