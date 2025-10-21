В новия каталог и брошура на Баня Стил ще откриете: Промо пакет смесители за вграждане Belgica Black – IMEX – цена 569 лв.; Калиброван гранитогрес Marfil Rosso – Qua Granite – цена 37,90 лв.; Смесител за мивка с изпразнител Naia – Roca Производител: Roca Тип: Смесители за баня Код: A5A3096C00 – цена 219 лв.; Смесител за кухня Ringo – Paffoni Производител: Paffoni Тип: Смесители за кухня Код: RIN285NO – цена 329 лв.; Душ колона Coriander – Deante Производител: Deante Тип: Смесители за баня Код: NAC01JM – цена 449 лв.; Моноблок с ултра тънка седалка Nexo Slim – Roca Производител: Roca Тип: Санитарен фаянс – цена 369 лв.; Статичен параван за баня AU10/80 Производител: Баня Стил Тип: Душ кабини Код: AU10/80 =- цена 609 лв. и много други.

В Баня Стил ще откриете всичко необходимо за обзавеждане на баня – плочки, вани, душ кабини, смесители и мебели за баня от водещите европейски фабрики. Можете да получите безплатен 3D проект на вашата бъдеща баня, за да си я представите най-лесно.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Баня Стил тук.

Баня Стил ще откриете в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Шумен и Велико Търново.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Баня Стил: www.baniastil.com

Баня Стил Каталог-Брошура 21 Октомври – 11 Ноември 2025