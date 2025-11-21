В новата брошура на Баня Стил ще откриете: Плочки за баня Caleya Matt – Cifre (-24%) – цена 49.90 лв. / 25.51 €; Структура за вграждане Active One и тоалетна City Black Matt (-25%) – цена 619.00 лв. / 316.49 €; Промо пакет смесители за вграждане Belgica Black – IMEX (-31%) – цена 569.00 лв. / 290.93 €; Плочки за баня Montmartre – Baldocer (-26%) – цена 48.90 лв. / 25.00 €; Гранитогрес Piedra Bali – Halcon (-25%) – цена 41.90 лв. / 21.42 €; Калиброван гранитогрес Poetry MT – STN (-24%) – цена 66.80 лв. / 34.15 € и много други.

В Баня Стил ще откриете всичко необходимо за обзавеждане на баня – плочки, вани, душ кабини, смесители и мебели за баня от водещите европейски фабрики. Можете да получите безплатен 3D проект на вашата бъдеща баня, за да си я представите най-лесно.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Баня Стил тук.

Баня Стил ще откриете в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Шумен и Велико Търново.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Баня Стил: www.baniastil.com

Баня Стил Каталог-Брошура 20 Ноември – 04 Декември 2025