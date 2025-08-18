Баня Стил Каталог-Брошура 20 Август – 18 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Баня Стил ще откриете: Калиброван гранитогрес Onyx – Baldocer Производител: Baldocer – цена 70,90 лв.; Смесител за мивка Kode – Genebre Производител: Genebre Тип: Смесители за баня Код: 62130084566 – цена – 189 лв.; Смесител за мивка Uno Black Matt – Mariner Rubinetterie Производител: Mariner Rubinetterie Тип: Смесители за баня Код: UNO0053-NO – цена 249 лв.; Конзолна тоалетна Hera Black Matt и структура за вграждане Active One Производител: CeraStyle Тип: Санитарен фаянс – цена 759 лв.; Душ кабина Есен ICS 285 TC – Inter Ceramic Производител: Inter Ceramic Тип: Душ кабини – цена 239 лв.; Мивка за плот Ceramic Slim O Black Matt 55см – Ravak Производител: Ravak Тип: Санитарен фаянс – цена 419 лв.; Промо комплект кухненска мивка и смесител Zorba Производител: Deante Тип: Мивки за кухня Код: ZQZAT11A – цена 339 лв. и много други.

В Баня Стил ще откриете всичко необходимо за обзавеждане на баня – плочки, вани, душ кабини, смесители и мебели за баня от водещите европейски фабрики. Можете да получите безплатен 3D проект на вашата бъдеща баня, за да си я представите най-лесно.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Баня Стил тук.

Баня Стил ще откриете в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Шумен и Велико Търново.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Баня Стил: www.baniastil.com

