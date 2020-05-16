Баня Стил Каталог-Брошура 16 Май – 14 Юни 2020

В новия каталог-брошура на Баня Стил ще откриете: Големи намаления на много продукти до -70%! Плочки за баня Inverno – цена 16,90 лв./кв.м.; Плочки за баня Geotiles Thar, размери 33.3/55 см – цена 17,50 лв./кв.м.; Плочки за баня STN Ceramica Amstel, размери 25/50 см – цена 17,90 лв./кв.м.; Плочки за баня Ceramica Color Niza – цена 28,90 лв./кв.м.; Вграден смесител за мивка Kludi Zenta, дължина 18 см – цена 215,00 лв. и много други.

В Баня Стил ще откриете всичко необходимо за обзавеждане на баня – плочки, вани, душ кабини, смесители и мебели за баня от водещите европейски фабрики. Можете да получите безплатен 3D проект на вашата бъдеща баня, за да си я представите най-лесно.

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Баня Стил ще откриете в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Шумен и Велико Търново.

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