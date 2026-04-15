В новия каталог брошура на Баня Стил ще откриете: Смесител за мивка AROLA, височина 9,1 cm, керамична глава, изпразнител, цвят: хром – цена 55 €; Смесител за мивка VICTORIA PLUS M, височина 9,7 cm, керамична глава, клик-клак сифон, функции ColdStart и SoftTurn, покритие Evershine, цвят: хром – цена 70,40 €; Смесител за мивка ZEBRIS BLACK, височина 10,9 cm, керамична глава, клик-клак сифон, аератор, цвят: черен мат – цена 135 €; Смесител за вграждане BLUR TITANIUM, височина 11,8 cm, керамична глава, аератор, цвят: черен мат, дължина на чучура 18,1 cm, стенен монтаж – цена 129 €; Смесител за вграждане LINE ROSE GOLD, дължина на чучура 19,4 cm, керамична глава, стенен монтаж, материал: месинг, цвят: розово злато – цена 225 €; Комплект хигиенен душ и смесител BLUR CHROME, смесител за вграждане, хигиенен душ, коляно с окачалка, шлаух 150 cm, цвят: хром – цена 110,42 € и много други.

В Баня Стил ще откриете всичко необходимо за обзавеждане на баня – плочки, вани, душ кабини, смесители и мебели за баня от водещите европейски фабрики. Можете да получите безплатен 3D проект на вашата бъдеща баня, за да си я представите най-лесно.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Баня Стил тук.

Баня Стил ще откриете в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Шумен и Велико Търново.

Баня Стил Каталог-Брошура 15 Април – 14 Май 2026