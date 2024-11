В новия каталог-брошура на магазини Баня Стил ще откриете: Плочки за баня Indeed – STN – цена 21,90 лв.; Ламиниран паркет 8222 Rugged Oak – Krono Original – цена 12,90 лв.; Смесител за мивка Ural – IMEX (-41%) – цена 149 лв.; Ламиниран паркет K268 Wolfsback Oak – Eurohome (-39%) – цена 15,90 лв.; Ламиниран паркет 8155 Vintage Classic – Krono Original (-31%) – цена 19,90 лв.; Ламиниран паркет K483 Antique Sterling Oak – Eurohome (-41%) – цена 20,80 лв.; Ламиниран паркет K224 Wild West Oak – Eurohome (-36%) – цена 23,90 лв.; Стенен панел R154 Marble Gold – Rocko (-29%) – цена 74,90 лв.; Кухненски смесител Cento L – Hansgrohe (-43%) Производител: Hansgrohe – цена 319 лв.; Моноблок Mira с горно захранване – Fayans (-26%) – цена 159 лв.; Структура за вграждане Active one и конзолна тоaлетна Neo B Rimless (-31%) – цена 359 лв.; Структура за вграждане Alca и конзолна тоалетна Bella и бутон М71 (-37%) – цена 399 лв.; Структура за вграждане Active One и конзолна тоалетна Bella Rimless (-41%) – цена 409 лв. и много други.

В Баня Стил ще откриете всичко необходимо за обзавеждане на баня – плочки, вани, душ кабини, смесители и мебели за баня от водещите европейски фабрики. Можете да получите безплатен 3D проект на вашата бъдеща баня, за да си я представите най-лесно.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Баня Стил тук.

Баня Стил ще откриете в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Шумен и Велико Търново.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Баня Стил: www.baniastil.com

Баня Стил Каталог-Брошура Черен Петък 13 Ноември – 18 Ноември 2024