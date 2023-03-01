В новия каталог-брошура на магазини Багира ще откриете: ТУНЕЛНА ОРАНЖЕРИЯ 300 х 45 х 45 см – цена 12,99 лв.; МРЕЖА / ПОКРИВАЛО СРЕЩУ СЛАНА 2 Х 20 м – цена 17,99 лв.; ГРАДИНСКА КОЛИЧКА PVC 75 л 108 х 52 х 98 см – цена 145,99 лв.; ТОР ЗА ОРХИДЕИ BIOPON, 500 мл – цена 4,29 лв.; ДИГИТАЛЕН ТЕРМОМЕТЪР С КАБЕЛ ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА – цена 17,99 лв.; КАПАН ПРОТИВ МОЛЦИ В ХРАНАТА – цена 5,95 лв.; ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ – цена 17.99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника, селскостопанска техника и техника за напояване, електро и ръчни инструменти, ламиниран паркет, обков, електроматериали , кабели и осветителни тела, бои, крепежни елементи, В и К материали, обзавеждане за баня, кухня и градина в новия каталог на Багира – техническият хипермаркет.

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Магазините на Багира ще откриете в градовете Казанлък и Стара Загора.

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Багира Каталог-Брошура 01 Март – 30 Март 2023