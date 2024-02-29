В новия каталог-брошура на магазини Багира ще откриете: Акумулаторна резачка – цена 99,99 лв.; Електрическа мотофреза RAIDER – цена 239,99 лв.; ВИСЯЩА КАШПА кокос – цена 8,99 лв.; СТОЙКА ЗА ВИСЯЩИ КАШПИ – цена 5,79 лв.; РЪЧНА ПРЪСКАЧКА 5 л – цена 19,99 лв.; ЛОЗАРСКА НОЖИЦА – цена 14,49 лв.; КОМПЛЕКТ ЗА СТАЙНИ РАСТЕНИЯ – цена 2,69 лв.; КОМБИНИРАНА МОТИЧКА – цена 9,55 лв.; ТОР ЗА ОРХИДЕИ разфасовка: 35 мл – цена 1,59 лв.; ТОР ЗА ОРХИДЕИ разфасовка: 500 мл – цена 4,69 лв.; Ножица за клони С ТЕЛЕСКОПИЧНА ДРЪЖКА – цена 32,99 лв.; ТУНЕЛНА ОРАНЖЕРИЯ – размер: 3 х 0.45 х 0,45 м – цена 10,99 лв.; ПРЪСКАЧКА С МЕТАЛЕН УДЪЛЖИТЕЛ, 16 л – цена 25,99 лв.; ПРЪСКАЧКА С МЕТАЛЕН УДЪЛЖИТЕЛ, 5 л – цена 15,99 лв.; RAIDER БОРМАШИНА RD-ID44 – цена 64,99 лв.; RAIDER ПЕРФОРАТОР RDP-HD56 – цена 129,99 лв.; RAIDER ЪГЛОШЛАЙФ RD-AG36 – цена 59,99 лв.; RAIDER ТРИОН САБЛЕВИДЕН RD-RS32 – ценa 84,99 лв.; RAIDER ПРОБОДЕН ТРИОН RD-JS – цена 129,99 лв. и много други.

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Багира Каталог-Брошура 01 Март – 01 Април 2024