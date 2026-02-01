В новата промоция на Ардес ще намерите: Лаптоп ASUS Vivobook 15 OLED M1505YA-MA427, 15.6″, 2.8K, AMD Ryzen 7 7730U (2.0/4.5GHz, 16M), AMD Radeon RX Vega 8, 16 GB, 1 TB SSD – 90NB10Q1-M00NC0 – цена 599 €; Лаптоп ASUS TUF Gaming F16 2025 FX608JHR-RV110, 16.0″, Full HD+, Intel Core i5-14450HX (1.8/4.8GHz, 20M), NVIDIA RTX 5050 8GB GDDR7 DLSS 4, 16 GB, 512 GB SSD – 90NR0NA1-M005N0 – цена 1379 €; Лаптоп ASUS TUF Gaming F16 2025 FX608JMR-RV139, 16.0″, Full HD+, Intel Core i5-14450HX (1.8/4.8GHz, 20M), NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7 DLSS 4, 16 GB, 1 TB SSD – 90NR0NB1-M00940 – цена 1429 €; Лаптоп Lenovo LOQ 15AHP10, 15.6″, Full HD, AMD Ryzen 7 250 (3.3/5.1GHz, 16M), NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7 DLSS 4, 32 GB, 1 TB SSD – 83JG004BBM – цена 1429 €; Лаптоп ASUS Zenbook 14 UM3406KA-QD092W, 14.0″, Full HD+, AMD Ryzen AI 7 350 (2.0/5.0GHz, 16M), AMD Radeon 860M, 16 GB, 1 TB SSD – 90NB14U1-M007N0 – цена 1149 лв. и много други.
Ардес Промоция 01 Февруари – 28 Февруари 2026