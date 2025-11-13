Ардес Промоция Черен Петък 13 Ноември – 16 Ноември 2025

В новата промоция на Ардес ще намерите: Лаптоп HP EliteBook Ultra G1i 14 AI, 14.0″, 2.8K, Intel Core Ultra 7 258V (2.2/4.8GHz, 12M), Intel Arc 140V, 32 GB, 2 TB SSD – B9ZN7ET_EN – цена 4099 лв.; Лаптоп HP EliteBook 8 G1i 13 AI, 13.3″, Full HD+, Intel Core Ultra 7 255U (1.7/5.2GHz, 12M), Intel Graphics 4 Core, 32 GB, 1 TB SSD – AD3G6ET_EN – цена 2849 лв.; Лаптоп HP EliteBook 8 G1i 14 AI, 14.0″, Full HD+, Intel Core Ultra 7 255U (1.7/5.2GHz, 12M), Intel Graphics 4 Core, 32 GB, 1 TB SSD – AD4A1ET_EN – цена 2699 лв.; Лаптоп ASUS TUF Gaming A16 2024 FA607NU-RL059, 16.0″, Full HD+, AMD Ryzen 5 7535HS (3.3/4.6GHz, 16M), NVIDIA RTX 4050 6GB GDDR6 DLSS 3, 32 GB, 1 TB SSD – 90NR0MU3-M00460_32GB – цена 1999 лв.; Комплект смартфон HMD Fusion, 8GB, 256GB, Noir и безжичен геймпад HMD Fusion Gaming Outfit – 101SQ503H041_8P00000332 – цена 379 лв. и много други.
Разгледайте промоциите на магазини за компютърна техника Ардес.
– Ardes.bg ви предлага възможност да застраховате техниката си срещу пожар, бедствия, счупване, измокряне и кражба. Така ще бъдете спокойни каквото и да се случи.
Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Ардес тук.
Магазините на Ардес ще откриете на 54 места в цялата страна.
За повече информация, моля посетете сайта на Ардес: www.ardes.bg