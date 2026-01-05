Аптеки 36.6 Каталог-Брошура 01 Януари – 31 Януари 2026

В новата брошура на Аптеки 36,6 ще откриете: Как да разпознаем ранните признаци на аутизъм; Пробиотици за силна имунна система; Подпухналостта на лицето по време на празници – причини и как остеоестетиката може да помогне; маг. фарм. Елина ПЕТКОВА-ГЕОРГИЕВА, дф: Дишане в хармония с природата – научни факти и нови открития; ФЕРВЕКС при настинка и грип – РАЗЛИЧНИ симптоми ЕДНО РЕШЕНИЕ и много други.

Аптеки 36.6 е верига аптеки, в която ще откриете широка гама от селективна, натурална и дермокозметика; хранителни добавки; билки; хомеопатични изделия; продукти за мама и бебе и други. Аптека 36.6 – Тунела е единствената лицензирана билкова аптека в град Пловдив, известна с огромно разнообразие от билки и билкови смеси, предназначени за различни състояния и най-често срещаните здравни проблеми.

Аптеки 36.6 можете да откриете в градовете: Пловдив, Асеновград, Раковски, Стряма, Баня и Карлово.

За да повече информация, моля посетете уебсайта на Аптеки 36.6 – www.366.bg

