Аптеки 36.6 Каталог-Брошура 01 Септември – 30 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Аптеки 36.6 ще откриете: Финансова грамотност за деца: От къде да започнем; Спад на кръвната захар: не само диабетиците са в риск; Д-р Атанас ЙОНЧЕВ: Инфекциите по време на бременност – кои са наистина опасни; Силна имунна система и повече енергия – тайната е в здравите митохондрии и много други.

Аптеки 36.6 е верига аптеки, в която ще откриете широка гама от селективна, натурална и дермокозметика; хранителни добавки; билки; хомеопатични изделия; продукти за мама и бебе и други. Аптека 36.6 – Тунела е единствената лицензирана билкова аптека в град Пловдив, известна с огромно разнообразие от билки и билкови смеси, предназначени за различни състояния и най-често срещаните здравни проблеми.

Аптеки 36.6 можете да откриете в градовете: Пловдив, Асеновград, Раковски, Стряма, Баня и Карлово.

За да повече информация, моля посетете уебсайта на Аптеки 36.6 – www.366.bg

