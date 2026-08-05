В новия каталог-брошура на Аптеки 36.6 ще откриете: Рехабилитация при Множествена Склероза (МС); Диета за силни венци: Микроелементите, които предпазват усмивката отвътре; Оточност и торбички под очите – каква е ролята на остеоестетиката; Поставихме основите на биофармацията – как лекарствата действат в човешкия организъм (част 2); Скритите „съквартиранти“ – как паразитите могат да влияят на здравето ни; 5 неща, които вероятно не знаете за постбиотиците; Мисия термално сияние: минерална грижа за цялото семейство.

Аптеки 36.6 е верига аптеки, в която ще откриете широка гама от селективна, натурална и дермокозметика; хранителни добавки; билки; хомеопатични изделия; продукти за мама и бебе и други. Аптека 36.6 – Тунела е единствената лицензирана билкова аптека в град Пловдив, известна с огромно разнообразие от билки и билкови смеси, предназначени за различни състояния и най-често срещаните здравни проблеми.

Аптеки 36.6 можете да откриете в градовете: Пловдив, Асеновград, Раковски, Стряма, Баня и Карлово.

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Аптеки 36.6 Каталог-Брошура 01 Август – 31 Август 2026