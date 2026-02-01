В новия каталог брошура на Аптеки Субра ще откриете: ФЕРВЕКС при настинка и грип, КИХАНЕ ГЛАВОБОЛИЕ, ВТРИСАНЕ, ХРЕМА – ценa от 4,27 €; УПСАРИН С при ГЛАВОБОЛИЕ, ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА, БОЛКА, МУСКУЛНА БОЛКА, НАСТИНКА – цена 4,14 €; HOBO: Viruxan Kids сироп за деца над 1 година. Атакувай вируса, не само симптомите! – цена 11,55 €; Хексоралетен H – Бързо лекува възпаленото гърло още при първите симптоми – цена 5,38 €; нео-ангин за болно гърло, бързо облекчава болката в гърлото лекува възпалението ефективен срещу причинителите на инфекцията – цена 5,89 € и много други.

Разгледайте промоциите на лекарствени и козметични продукти, разнообразие от дермо козметика, хранителни добавки и медицински изделия в новия каталог на верига аптеки Субра.

Верига Субра разполага с 60 аптеки в цяла България, както и с онлайн магазин.

Аптеки Субра Каталог-Брошура 01 Февруари – 28 Февруари 2026