Аптеки Субра Каталог-Брошура 01 Септември – 30 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Аптеки Субра ще откриете: Magne B6 No1 в света за лечение на магнезиев дефицит – цена 17,63 лв.; Волтарен, облекчете болезнената зона за 24 часа – цена 36,65 лв.; Лекадол, по-силен от болката – цена 10,07 лв.; ГелоМиртол Форте, втечнява секрета, бори се с възпалението, повлиява кашлицата – цена 17,90 лв.; Olynth, бързо отпушва носа само след 2 минути и облекчава до 10 часа – цена 11,24 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на лекарствени и козметични продукти, разнообразие от дермо козметика, хранителни добавки и медицински изделия в новия каталог на верига аптеки Субра.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на Аптеки Субра тук.

Верига Субра разполага с 60 аптеки в цяла България, както и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на аптеки Субра: www.subra.bg

