В новия каталог-брошура на Аптеки Субра ще откриете: Nature’s way -10% Намаление на всички продукти.; ΦΕΛΟΡΑН ΦΟΡΤΕ и ставаш като нов! Finalgon 20 g маз за ОБЛЕКЧАВАНЕ НА БОЛКАТА ПРИ АРТРИТ И ТРАВМИ.; Волтарен Форте гел МОЩНО ДЕЙСТВИЕ ПРАВО В ИЗТОЧНИКА НА БОЛКАТА при мускулна и ставна болка.; ФЕРВЕКС при настинка и грип РАЗЛИЧНИ СИМПТОМИ ЕДНО РЕШЕНИЕ! УПСАРИНС 200 mg ГЛАВОБОЛИЕ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА БОЛКА МУСКУЛНА БОЛКА НАСТИНКА Разтваря болката! ИБУПРОМ СИНУС АТАКУВАЙ СИМПТОМИТЕ НА СИНУЗИТ, ГРИП И НАСТИНКА 2 СЪСТАВКИ 2 ДЕЙСТВИЯ.; Вируксан Атакувай вируса, не само симптомите! Грипекс XOT ЗА ДЕЦА Грипекс МОГА при НАСТИНКА И ГРИП ЗА ДЕЦА НАД 6 ГОДИНИ.; АНГАЛ При възпалено гърло Бързо облекчава болката.; БРОНХО СТОП Подходящ избор през деня, когато сте в движение или през нощта. и много други.

Разгледайте промоциите на лекарствени и козметични продукти, разнообразие от дермо козметика, хранителни добавки и медицински изделия в новия каталог на верига аптеки Субра.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на Аптеки Субра тук.

Верига Субра разполага с 60 аптеки в цяла България, както и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на аптеки Субра: www.subra.bg

Аптеки Субра Каталог-Брошура 01 Октомври – 31 Октомври 2025