В новия каталог-брошура на Аптеки Субра ще откриете: HOBO – REVIROX ПЪРВИ ИЗБОР при повишен риск от инфекции; Атакувай вируса, не само симптомите! HOBO: Viruxan Kids сироп за деца над 1 година. – цена 22,59 лв.; АСПИРИНR C при ТЕМПЕРАТУРА, БОЛКИ В ГЪРЛОТО, ГЛАВОБОЛИЕ – цена 16,37 лв.; Herbamedica Подходящ при: VIRAL PROTECТ>първи симптоми на вирусна инфекция, настинка и грип като превантивно средство в периоди на грипни епидемии; за поддържане на коплексно здраве през Всеки СЕЗОН – 10% намаление и много други.

Разгледайте промоциите на лекарствени и козметични продукти, разнообразие от дермо козметика, хранителни добавки и медицински изделия в новия каталог на верига аптеки Субра.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на Аптеки Субра тук.

Верига Субра разполага с 60 аптеки в цяла България, както и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на аптеки Субра: www.subra.bg

Аптеки Субра Каталог-Брошура 01 Ноември – 30 Ноември 2025