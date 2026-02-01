В новия каталог брошура на Аптеки Ремедиум ще откриете: ОВВО Деца Перорална суспензия, 100 мл Бързо облекчава температурата и болката при кърмачета и деца при възпаления, вирусни инфекции и при никнене на зъби. – ценa 4,06 €; SAMBUCOL Kids + Vitamin C Мечета за деца, 60 дражета с плодов вкус Желирани витамини с екстракт от черен бъз, които подпомагат имунната система на децата – цена 7,37 €; FLORADIX Immune Support, 250 мл Укрепва и поддържа защитните сили на тялото през цялата година. Натурална хранителна добавка, която не съдържа консерванти и оцветители. – цена 12,13 €; NATURE‘S WAY Натуралакс 3, 100 капсули Нежна билкова формула при запек и подут корем. – цена 11,55 € и много други.

Аптеки Ремедиум ще откриете на адреси: София, ул.Добруджа №15; ул.Цар Иван Шишман №17; ул.Граф Игнатиев №52-54; ул. Гео Милев бл.35; ул.Тарас Шевченко №11-13; ул.Краище №25 и ул.Гео Милев бл.34.

За повече информация, моля посетете сайта на аптеки Ремедиум: www.remedium.bg

Аптеки Ремедиум Каталог-Брошура 01 Февруари – 28 Февруари 2026