В новия каталог-брошура на Аптеки Ремедиум ще откриете: ЕСЕНТИН Флакони, 15 бр. Хепатопротектор на черния дроб с 4 полезни съставки: есенциални фосфолипиди 500 mg, глутатион (в липозомна форма) 300 mg, холин 250 mg, силимарин Phytosome 250 mg – цена от 34,70 €; Оклис Експрес – Ибупрофен L аргинин 400мг х10 сашета, Беста Мед – цена 5,52 €; Cocosolis Hot+ Термо серум за отслабване х100 мл – цена 23,75 €; Skincyclopedia Biotics Почистваща пяна за лице за всеки тип кожа х150 мл – цена 5,54 € и много други.

Разгледайте промоциите на фармацевтични и козметични продукти, и хранителни добавки в каталога на аптеки Ремедиум.

Аптеки Ремедиум ще откриете на адреси: София, ул.Добруджа №15; ул.Цар Иван Шишман №17; ул.Граф Игнатиев №52-54; ул. Гео Милев бл.35; ул.Тарас Шевченко №11-13; ул.Краище №25 и ул.Гео Милев бл.34.

Аптеки Ремедиум Каталог-Брошура 01 Март – 31 Март 2026