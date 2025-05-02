В новия каталог-брошура на Аптеки Ремедиум ще откриете: Biotrade Pure Skin Озаряващ и регенериращ дневен крем с ниацинамид и хиалуронова киселина SPF50+ х50 мл – цена 25,99 лв.; Исла медик акут цитрус и мед при настинка и възпалено гърло х20 пастила – цена 14,58 лв.; Engelhard Arzneimittel Низита Унгвент при суха носна лигавица х20 грама – цена 12,86 лв.; Reliefia Nutrition Panic Stop Спрей против паник атаки х50 мл Reliefia – цена 23,67 лв.; Витамин C 500 мг х60 капсули Grassberg – цена 20,20 лв. и много други.

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Аптеки Ремедиум ще откриете на адреси: София, ул.Добруджа №15; ул.Цар Иван Шишман №17; ул.Граф Игнатиев №52-54; ул. Гео Милев бл.35; ул.Тарас Шевченко №11-13; ул.Краище №25 и ул.Гео Милев бл.34.

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Аптеки Ремедиум Каталог-Брошура 01 Май – 31 Май 2025