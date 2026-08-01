В новия каталог-брошура на Аптеки Ремедиум ще откриете: Dragon Superfoods Кокосово масло + Какаово масло, 2 х 100 мл – 4,91 €; Сънлайт Соли за орална рехидратация, 8 сашета – 5,90 €; BIONIKE Shine On Безамонячна боя за коса, 125 мл – 7,26 €; BIOTICA Колон клийнър плюс, 60 капсули – 6,11 €; УРИКОД Форте, 8 ородисперсни сашета – 8,87 €; H-BIOTA Gyntima Пробиотик за интимно женско здраве, 15 капсули – 7,62 €; ЛОТАМИЛ Борик, 5 вагинални глобули – 4,97 €; GNC Червена боровинка, 90 капсули – 5,94 €; GNC Сао палмето Формула, 120 таблетки – 5,95 €; INCONTINOX Strong, 14 шота х 25 мл – 13,12 €; ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел, 30 г – 4,69 €; BROS Лосион против комари и кърлежи, 100 мл – 1,76 €; LUMIINSECT Репелент, 80 + 20 мл – 3,35 €; H-BIOTA Digest Синбиотик за чревно здраве, 7 сашета – 3,71 €; КАТИДРАЛ Плюс, 12 сашета – 4,05 € и много други.

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Аптеки Ремедиум ще откриете на адреси: София, ул.Добруджа №15; ул.Цар Иван Шишман №17; ул.Граф Игнатиев №52-54; ул. Гео Милев бл.35; ул.Тарас Шевченко №11-13; ул.Краище №25 и ул.Гео Милев бл.34.

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Аптеки Ремедиум Каталог-Брошура 01 Август – 31 Август 2026