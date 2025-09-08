В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: Волтарен 140 mg лечебен пластир – цена 32,99 лв.; СПАЗМОМЕН с отилониев бромид помага за: намаляване силата и честотата на коремната болка – цена 20,99 лв.; Иберогаст Лечебната сила на природата, решение за 6 симптома на нарушеното храносмилане; КУИКС 30 ml Спрей за нос Натурална морска вода от Атлантическия океан за облекчаване на запушен нос и синуси – цена 9,89 лв.; За добър имунитет на цялото семейство! BioGaia – цена 28,59 лв. и много други.

Аптеки Профарма са верига аптеки, отворена през 2000г. в гр. София. За 15 години водеща цел на аптеките ПроФарма е професионално обслужване и първокласно качество на продуктите. Във всички обекти можете да разчитате на бързо обслужване, поради голямата складова наличност. Всички видове лекарства, включително и хомеопатични, различни видове хранителни добавки и богата гама медицинска козметика, всичко това ви очаква във всяка една аптека Профарма на много конкурентни цени.

Всички налични продукти ще намерите и в онлайн аптеката, може да закупите от propharmaonline.bg

За да повече информация, моля посетете уебсайта на аптеки ПроФарма – www.propharmaonline.bg

Аптеки ПроФарма Каталог-Брошура от 10 Септември 2025