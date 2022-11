Аптеки Медея Каталог-Брошура 01 Ноември – 30 Ноември 2022

В новия каталиг-брошура на Аптеки Медея ще откриете: -15% Alive! Супер енергия през целия ден – Натурални над 100 съставки.; Osteo Move EXTRA STRENGTH Joint Care, Бързо облекчава болката в ставите.; Doctors BEST, Vitamin D3 – За сърдечно-съдовата система.; -10% Doktors BEST, Fully Active B Complex – При стрес и загуба на енергия.; Doktors BEST, Collagen – За здравето на кожата, ноктите и косата.; Вземете любимия си продукт на SOLGAR на промоционална цена през ноември с -30% отстъпка.; -15% На всички продукти Jamieson в избрани аптеки и много други.

Разгледайте промоциите на фармацевтични и козметични продукти, продукти за лична хигиена, както и хранителни добавки в каталога на верига аптеки Медея.

– Аптеки Медея: Грижа за здраве и красота, вдъхновени от науката и природата!

Разгледайте всички всички брошури и каталози на Аптеки Медея тук.

Верига Медея разполага с 25 аптеки в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на аптеки Медея: www.aptekamedea.bg