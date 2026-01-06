В новата брошура на Аптеки Марешки ще откриете промоции на: Лагоза Триплекс – За нормалната функция на черния дроб, сърцето и липидния метаболизъм; Обичай гърба си с Милгамма N; Obbo ибупрофен перорална суспензия с натурален ягодов вкус; Бестарен – бързо облекчава болката и възпалението; microlife – Звукови електрически четки и много други.

Аптеки Марешки са известни с ниските си цени и качествено обслужване. Във веригата може да откриете лекарствени продукти, разнообразна козметика и хранителни добавки.

Аптеки Марешки ще откриете на 301 места в 141 населени места, в цялата страна.

За да повече информация, моля посетете уебсайта на Аптеки Марешки – www.mareshki.com

Аптеки Марешки Каталог Брошура 01 Януари – 31 Януари 2026