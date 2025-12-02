Аптеки Гален Промоция 01 Декември – 31 Декември 2025

Публикувано в на 3 декември 2025

В новата промоция на Аптеки Гален ще откриете: A-Derma Комплект за нормална към суха кожа – 69,76 ЛВ; Apivita A Kiss On The Hand Hypericum Подаръчен комплект – цена 10,89 лв.; Apivita Aqua Beelicious Тониран флуид за лице SPF30 40 мл + Apivita Cleansing Черен детоксикиращ почистващ гел 15 мл + Apivita Aqua Beelicious Хидратиращ тоник против несъвършенства 50 мл Комплект – цена 27,98 лв.; Apivita Aqua Beelicious Хидратиращ гел-крем с лека текстура 40 мл + Хидратиращ освежаващ бустер 10 мл + Черен детоксикиращ почистващ гел 5 мл Комплект – цена 24,61 лв.; Apivita Express Beauty Озаряваща и изглаждаща маска за лице с артишок 2х8 мл – цена 4,96 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на фармацевтични продукти, козметика, апарати и медицински консумативи, хранителни добавки предлагани от верига Аптеки Гален.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на Аптеки Гален тук.

Верига Аптеки Гален разполага с 14 аптеки в градовете: София, Пловдив, Хасково, Харманли и Свиленград.

За повече информация, моля посетете сайта на Аптеки Гален: www.galen.bg

Аптеки Гален Промоция 01 Декември - 31 Декември 2025
Аптеки Гален Промоция 01 Декември – 31 Декември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , ,
Още каталози от същата категория
Parfimo Промоция 03 Декември – 23 Декември 2025 Parfimo Промоция 03 Декември – 23 Декември 2025

В новата‎ промоция на Parfimo ще намерите: Gulf Orchid Musk Collection Cotton Candy Eau de Parfum 60 ...
Аптеки Субра Каталог-Брошура 01 Декември – 31 Декември 2025 Аптеки Субра Каталог-Брошура 01 Декември – 31 Декември 2025

В новата брошура на Аптеки Субра ще откриете: Марсианци ЗА ЗДРАВ И СИЛЕН ДЕТСКИ ИМУНИТЕТ - ЛИМИТИРАНА ...
Аптека SOpharmacy Каталог-Брошура 01 Декември – 31 Декември 2025 Аптека SOpharmacy Каталог-Брошура 01 Декември – 31 Декември 2025

В новата брошура на Be Fit ще откриете: Адвент кутия с различни видове чайове х24 броя — ...