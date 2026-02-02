Аптеки Гален Каталог Брошура 01 Февруари – 28 Февруари 2026

Публикувано в на 2 февруари 2026

В новия каталог-брошура на Аптеки Гален ще откриете: ВЗЕМИ СЕГА С до -10% ОТСТЪПКА Месец на STADA WALMARK; Погрижете се за здравето на цялото семейство с натурална защита при кашлица, настинка и възпалено гърло! Aboca – 21% Отстъпка; МЕСЕЦ НА ABOPHARMA – 22%; VEDRA СУПЕР ЦЕНИ Когато се налага Therasal® Винаги ПОМага; MAGNESIUM Допелхерц №1 марка в Германия *Всички продукти Допелхерц® до -15%; -25% ИНОВИРОН КИДС, БРОНХОВИТАЛ КИДС ИМУНО, БРОНХОВИТАЛ МАКС; ПОДДЪРЖАЙ ЕНЕРГИЯТА…Номер 1 в Австрия LEATON Мултитоник – цена 11,96 €; ТОНУС и добро НАСТРОЕНИЕ – 20%: Магнезий бисглицинат + Л-Теанин, Мелатонин, Ашваганда, Златен корен; Centrum HOBO ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ; ПОДАРИ ГРИЖА НА БЛИЗКИТЕ СИ С МУЛТИВИТАМИНИ № 1 В СВЕТА НА СУПЕР ЦЕНА -20%. и много други.

Разгледайте промоциите на фармацевтични продукти, козметика, апарати и медицински консумативи, хранителни добавки предлагани от верига Аптеки Гален.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на Аптеки Гален тук.

Верига Аптеки Гален разполага с 14 аптеки в градовете: София, Пловдив, Хасково, Харманли и Свиленград.

За повече информация, моля посетете сайта на Аптеки Гален: www.galen.bg

