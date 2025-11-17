В новата брошура на Аптеки Гален ще откриете: Мощни продукти за силен имунитет -15% на всички продукти ЗА ИМУНИТЕТ; Месец на Solgar – Специални цени на избрани продукти през ноември; Тусидрен при продуктивна и непродуктивна кашлица – намаление до -25%; Серия Бронховитал за цялото семейство – намаление -20%; Витамин C – Ежедневна нужда от здраве и енергия – намаление -20%; Oilesen 1000 Витамин Д за имунната система и костите – цена 13,19 лв.

Разгледайте промоциите на фармацевтични продукти, козметика, апарати и медицински консумативи, хранителни добавки предлагани от верига Аптеки Гален.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на Аптеки Гален тук.

Верига Аптеки Гален разполага с 14 аптеки в градовете: София, Пловдив, Хасково, Харманли и Свиленград.

За повече информация, моля посетете сайта на Аптеки Гален: www.galen.bg

Аптеки Гален Каталог Брошура 01 Ноември – 30 Ноември 2025