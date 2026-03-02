Аптеки Гален Каталог Брошура 01 Март – 31 Март 2026

Публикувано в на 2 март 2026

В новата брошура-каталог на Аптеки Гален ще откриете: Месец на Natural Factors до -22% – Тук започва перфектното здраве; Agetis подбрани съставки с научно доказани ползи с -25%; Месец на Fortex до -21%; Месец на Solgar до -21% – Специални цени на избрани продукти през март; Супрадин Енерджи мултивитамини и минерали за отпадналост и умора с коензим Q10 x 30 филмирани таблетки Bayer – цена 9,57 € и много други.

Разгледайте промоциите на фармацевтични продукти, козметика, апарати и медицински консумативи, хранителни добавки предлагани от верига Аптеки Гален.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на Аптеки Гален тук.

Верига Аптеки Гален разполага с 14 аптеки в градовете: София, Пловдив, Хасково, Харманли и Свиленград.

За повече информация, моля посетете сайта на Аптеки Гален: www.galen.bg

Аптеки Гален Каталог Брошура 01 Март – 31 Март 2026

Тагове: , , , , , , , , , , ,
Още каталози от същата категория
Be Fit Каталог-Брошура 01 Март – 31 Март 2026 Be Fit Каталог-Брошура 01 Март – 31 Март 2026

В новия каталог брошура на Be Fit ще откриете: LIFE EXTENTION NAD+Cell Формула за клетъчен метаболизъм и ...

Аптеки Ремедиум Каталог-Брошура 01 Март – 31 Март 2026 Аптеки Ремедиум Каталог-Брошура 01 Март – 31 Март 2026

В новия каталог-брошура на Аптеки Ремедиум ще откриете: ЕСЕНТИН Флакони, 15 бр. Хепатопротектор на черния дроб с ...

Златна Рибка Промоция Осми Март 01 Март – 08 Март 2026 Златна Рибка Промоция Осми Март 01 Март – 08 Март 2026

В новата промоция на Златна Рибка ще откриете: OLIOSETA Комплект за гланциращ блясък на косата GLOW - ...